Moderna: nouveau contrat avec le gouvernement américain

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec le gouvernement américain pour 66 millions de doses d'un candidat de rappel du vaccin Moderna COVID-19, l'ARNm-1273.222.



Le contrat, d'un montant pouvant atteindre 1,74 milliard de dollars, induit la fabrication et la livraison de ces 66 millions de doses, ainsi que des options permettant d'acheter à Moderna jusqu'à 234 millions de doses supplémentaires de vaccins candidats de rappel COVID-19.



'Nous sommes heureux de prolonger notre collaboration fructueuse avec le gouvernement américain', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. 'Nous restons pleinement engagés à tirer parti de notre plateforme technologique innovante pour proposer des vaccins sur mesure qui aident à protéger les communautés contre le COVID-19. '





