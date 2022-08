Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: nomination d'un nouveau CFO information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que James Mock a été nommé directeur financier (CFO), à compter du 6 septembre. Placé sous l'autorité directe du CEO Stéphane Bancel, il siégera au comité exécutif de la société de biotechnologies spécialiste de l'ARN messager.



À la suite de cette nomination, David Meline prendra sa retraite à titre de responsable des finances à compter de la même date, mais demeurera consultant auprès du groupe pour l'aider à effectuer la transition.



Avant de rejoindre Moderna, James Mock était CFO de PerkinElmer, société de sciences de la vie, de diagnostic et de solutions analytiques, depuis mai 2018. Avant cela, il a occupé pendant près de 20 ans diverses fonctions financières chez GE.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00%