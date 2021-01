Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : mise à jour de son offre sur le vaccin Cercle Finance • 04/01/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé une mise à jour de son offre pour le vaccin Moderna COVID-19. Le groupe a augmenté son estimation de la production mondiale de 500 à 600 millions de doses pour 2021. Moderna souhaite aller jusqu'à un potentiel de 1 milliard de doses pour 2021. La Société s'attendre à ce qu'environ 100 millions de doses soient disponibles aux États-Unis d'ici la fin du premier trimestre de 2021, avec un total de 200 millions de doses disponibles d'ici la fin du deuxième trimestre. Moderna a indiqué qu'environ 18 millions de doses ont été fournies au gouvernement des États-Unis à ce jour.

