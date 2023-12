Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: mise à jour de la stratégie ESG information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Moderna annonce une mise à jour de sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) à l'occasion de son deuxième événement pour les investisseurs ESG.



Dans la foulée de sa première journée ESG organisée en novembre 2022, la société mettra en avant les progrès réalisés dans l'année en matière d'ESG et ses travaux futurs pour avoir un impact plus important sur la santé mondiale et protéger l'environnement.



' Notre plateforme scientifique d'ARNm a bénéficié à des patients du monde entier et cela implique une grande responsabilité, car la science à elle seule ne résoudra pas les plus grands défis de santé mondiaux ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Dans ce contexte, Moderna précise être sur la voie du 'zéro émission' nette de carbone (scopes 1 et 2) d'ici 2030.



La société indique notamment avoir fait progresser son programme global de durabilité environnementale, en mettant en oeuvre sa stratégie de développement durable, en améliorant la divulgation de ses indicateurs de performance clés, en soumettant ses premier questionnaire du CDP sur le changement climatique et en lançant une analyse des risques et scénarios climatiques.







Valeurs associées MODERNA NASDAQ -1.56%