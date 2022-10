Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Moderna: mise à jour de l'accord avec l'Alliance du vaccin information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 12:48

(CercleFinance.com) - D'un commun accord avec Gavi, l'Alliance du vaccin, Moderna annonce avoir annulé les commandes en attente restantes passées dans le cadre de l'accord d'approvisionnement en vaccins COVID-19 pour 2022.



L'accord entre Moderna et Gavi a conduit à la fourniture de près de 70 millions de doses de vaccins COVID-19 à 92 pays à revenu faible et intermédiaire. La société a aussi facilité le don de plus de 100 millions de doses à ces pays.



Pour s'assurer que les pays à revenu faible et intermédiaire aient un accès à des vaccins COVID-19 mis à jour pour les nouveaux variants, Gavi et Moderna créeront un nouveau cadre permettant à Gavi d'acheter jusqu'à 100 millions de doses en 2023.



Toutes les doses seront proposées au prix le plus bas de Moderna, assure le laboratoire.