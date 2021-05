Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : met en avant les promesses de l'ARNm Cercle Finance • 27/05/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son 'Science Day', Moderna a annoncé aujourd'hui poursuivre les recherches autour de la manière d'utiliser la technologie ARNm, aussi bien dans des médicaments que dans des vaccins. 'Nos investissements dans la science fondamentale continuent d'entraîner des avancées majeures dans les capacités de notre plate-forme, et celles-ci nous ont permis d'ouvrir de nouveaux domaines thérapeutiques et de nouvelles directions scientifiques ', a déclaré Stephen Hoge, président de Moderna. Le laboratoire compte actuellement 24 programmes de développement d'ARNm dans son portefeuille, dont 14 sont entrés dans des études cliniques, précise-t-il.

