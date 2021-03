Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : les Philippines commandent 13M de doses du vaccin Cercle Finance • 08/03/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé samedi 6 mars un accord de fourniture avec le gouvernement des Philippines portant sur 13 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19. L'accord prévoit un début des livraisons à compter de la mi-2021. Cependant, Moderna rappelle que le vaccin n'est pas encore approuvé aux Philippines et que le laboratoire va travailler avec les régulateurs afin d'obtenir les approbations nécessaires avant la distribution. Un accord séparé avec le gouvernement philippin et le secteur privé pour la fourniture de 7 millions de doses supplémentaires est également prévu, annonce Moderna.

