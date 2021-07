Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : le vaccin Covid fabriqué chez Recipharm, à Monts Cercle Finance • 01/07/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui qu'à la suite de l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), le site de Recipharm de Monts, en Indre-et-Loire, assure désormais la fabrication du vaccin Covid mis au point par la laboratoire américain. ' Nous sommes fiers de travailler avec Recipharm pour renforcer les capacités de production industrielle en France à l'appui de la campagne de vaccination en Europe ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Le partenariat témoigne de l'engagement de Moderna à étendre sa capacité de fabrication mondiale. Ses investissements réalisés plus tôt dans l'année devraient aussi permettre de doubler la fabrication de substances médicamenteuses en Europe.

