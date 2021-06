Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : le vaccin Covid-19 autorisé en Inde Cercle Finance • 30/06/2021 à 15:29









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que le gouvernement indien avait délivré un certificat d'enregistrement et un permis d'importation du vaccin Covid-19 de Moderna pour une utilisation restreinte dans une situation d'urgence. ' Je tiens à remercier le gouvernement indien pour cette autorisation, qui marque une étape importante dans la lutte mondiale contre la pandémie ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. ' Nous nous engageons à rendre notre vaccin disponible dans le monde entier', a-t-il ajouté.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.22%