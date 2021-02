Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : le vaccin contre la Covid approuvé à Singapour Cercle Finance • 03/02/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que la Singapore Health Sciences Authority (HSA) de Singapour avait délivré une autorisation provisoire à son vaccin à ARNm contre la Covid-19. 'L'autorisation d'aujourd'hui est une autre étape importante dans la lutte mondiale contre le COVID-19', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Moderna précise que son vaccin a déjà été approuvé par les agences de santé des États-Unis, du Canada, d'Israël, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Suisss et que des autorisations supplémentaires sont actuellement en cours d'examen dans d'autres pays et par l'Organisation mondiale de la santé.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +4.59%