Moderna : le titre va faire son entrée dans l'indice S&P 500

(CercleFinance.com) - S&P Dow Jones a annoncé hier soir que le titre Moderna rejoindrait le S&P 500, l'un de ses indices-phare, en remplacement d'Alexion, à compter de la séance du mercredi 21 juillet. Le S&P 500 est souvent présenté comme l'indice de référence des gérants de fonds américains. L'annonce dopait le cours de Bourse du spécialiste de l'ARN messager (ARNm) vendredi matin puisque son entrée sur le S&P va obliger les gestionnaires de fonds indiciels à intégrer le titre au sein de leurs portefeuilles. L'action Moderna prenait d'ailleurs près de 10% dans les premiers échanges. Sa valeur a été multipliée par 20 au cours des 12 mois écoulés. La sortie d'Alexion fait suite à son rachat par AstraZeneca pour un montant de 49 milliards de dollars.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +9.92%