Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : le Qatar approuve le vaccin contre la Covid Cercle Finance • 12/02/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que le ministère de la Santé publique du Qatar a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin à ARNm après s'être basé 'sur la totalité des preuves scientifiques partagées par la société'. Jusqu'à présent, le vaccin du laboratoire a été validé par les agences de santé des Etats-Unis, du Canada, d'Israël, de l'UE, du Royaume-Uni, de Suisse et de Singapour. Moderna précise travailler également avec d'autres agences de santé et avec l'OMS pour une autorisation du vaccin dans les juridictions respectives.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.29%