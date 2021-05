Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : le Japon approuve le vaccin Covid Cercle Finance • 21/05/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) du Japon venait d'approuver son vaccin contre la Covid dans le pays, dans le cadre d'une utilisation d'urgence. La distribution du sérum par Takeda, partenaire nippon de Moderna, va pouvoir commencer immédiatement assure le laboratoire qui a d'ailleurs lancé une filiale commerciale dans l'archipel le mois dernier, Moderna K.K, et recrute activement localement. Takeda importera et distribuera 50 millions de doses du vaccin Moderna dès le premier semestre 2021. Les deux sociétés ont par ailleurs confirmé des discussions avec les autorités pour une livraison potentielle de 50 millions de doses supplémentaires début 2022. 'Nous sommes impatients de renforcer notre équipe locale au Japon pour continuer à apporter la science de l'ARNm et répondre aux besoins médicaux supplémentaires non satisfaits', a commenté Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna. L'approbation des autorités japonaise constitue une grande première pour Moderna : le laboratoire n'avait, jusqu'à présent, jamais fait approuver l'un de ses produits dans le pays du soleil levant.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +5.05%