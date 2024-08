Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: le Japon approuve la mise à jour du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir reçu l'approbation du ministère japonais de la Santé pour une version mise à jour de son vaccin à ARNm contre la COVID-19, Spikevax, qui cible le variant JN.1.



Ce vaccin fait partie du programme national de vaccination du Japon pour 2024/2025, destiné aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu'à certains individus de 60 à 64 ans.



Les vaccinations pourront se faire en même temps que le vaccin contre la grippe.



Moderna a également conclu un accord avec Mitsubishi Tanabe Pharma pour co-promouvoir son portefeuille de vaccins respiratoires au Japon.





