Moderna : le Dr Nabel réintègre le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui le retour du Dr Elizabeth Nabel au sein du conseil d'administration de la société. Le Dr Nabel avait siégé comme membre du conseil d'administration de Moderna entre décembre 2015 et juillet 2020 avant de démissionner afin d'éviter tout potentiel conflit d'intérêt alors que le Brigham and Women's Hospital, dont elle était présidente, avait été sélectionné comme site d'essai pour les essais cliniques de phase III du vaccin. Moderna annonce que le Dr Nabel intégrera la liste de réélection en tant qu'administrateur de classe III lors de la prochaine assemblée annuelle de la société, le 28 avril. Le Dr Nabel fera partie des comités de développement de produits et de nomination ainsi que du conseil de gouvernance d'entreprise. 'C'est un plaisir d'accueillir de nouveau Betsy au sein du conseil d'administration de Moderna. Ses antécédents en tant que spécialiste mondiale de la santé, chercheuse et professionnelle continueront de profiter à l'entreprise', a déclaré en substance Noubar Afeyan, cofondateur et président de Moderna.

