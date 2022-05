Moderna : le directeur financier part déjà

(AOF) - Le directeur financier de Moderna nommé le 11 avril Jorge Gomez, quitte déjà la biotech. Cette éviction est la conséquence de l'annonce, le 10 mai par son ancienne entreprise, Dentsply Sirona, d'une enquête interne sur certaines questions, y compris les rapports financiers. Le fabricant de produits et des technologies dentaires a tardé à déposer son formulaire de résultats trimestriels 10-Q auprès de la SEC en raison d'une enquête en cours. La société n'a pas pu finaliser la durée ou l'issue de l'enquête.

Moderna a déclaré que son directeur financier David Meline, qui a récemment pris sa retraite, sortira de sa retraite à partir du 11 mai pendant que la société mène une recherche de nouveau directeur financier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.