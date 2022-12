Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: le CHMP recommande l'utilisation d'un vaccin information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'agence européenne des médicaments (EMA) recommande l'utilisation du vaccin de rappel de Spikevax bivalent Original/Omicron Covide-19 ciblé BA.1 de Moderna chez les enfants (6-11 ans) dans l'Union Européenne.



L'application pédiatrique est basée sur les données d'un essai clinique de rappel pour le vaccin original de Moderna, Spikevax, qui a été administré à plus de mille participants.



' La recommandation d'autoriser l'utilisation d'une dose de rappel de mRNA-1273.214 chez les enfants âgés de 6 à 11 ans est cruciale pour assurer une protection contre Omicron et l'émergence de nouveaux variants préoccupants, ce qui est particulièrement important pendant la période hivernale en Europe où les maladies respiratoires sont en hausse ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.







