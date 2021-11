Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : le Canada autorise une dose de rappel du vaccin information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 16:49









(CercleFinance.com) - Moderna a confirmé aujourd'hui que les autorités de santé canadiennes ont autorisé l'utilisation d'une dose de rappel du vaccin Moderna COVID-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus administrée au moins six mois après la fin de la primovaccination. ' Nous tenons à remercier pour cette autorisation les autorités de santé et le Gouvernement du Canada pour sa confiance continue dans notre plateforme d'ARNm ', a déclaré Stéphane Bancel, chef de la direction de Moderna. ' Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'offrir aux Canadiens un niveau supplémentaire de protection. '

