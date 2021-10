Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : lancement de bourses pour la R&D autour de l'ARNm information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui le lancement d'un programme de bourses destiné à soutenir la prochaine génération de scientifiques et de professionnels de santé travaillant autour de la technologie d'ARNm. Les futurs boursiers pourront aussi bien être des cliniciens que des scientifiques engagés dans la R&D de l'ARNm, précise Moderna qui cherche ainsi à soutenir la recherche indépendante. La première année, le programme bénéficiera à une cinquantaine de boursiers à travers le monde, avec un accent sur les maladies infectieuses. Le programme sera supervisé par un comité directeur indépendant composé d'experts internationaux en science, médecine et soins de santé.

