Moderna: lancement d'une étude dans la grippe saisonnière

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que les premiers participants ont reçu une dose dans une étude de phase III de son candidat vaccin contre la grippe saisonnière (ARNm-1010), essai qui devrait recruter environ 6000 adultes dans les pays de l'hémisphère sud.



Cette étude randomisée, en aveugle et en observateur, est conçue pour évaluer l'innocuité et la non-infériorité immunologique de l'ARNm-1010 par rapport à un vaccin antigrippal saisonnier homologué chez les adultes de 18 ans et plus.



'À compter de l'automne 2022, le pipeline de phase III de la société pourrait mener à trois lancements commerciaux dans le secteur respiratoire au cours des deux à trois prochaines années', indique son PDG Stéphane Bancel.





