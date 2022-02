Moderna: lance la phase 3 d'un vaccin contre le RSV information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 17:03

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que le Comité de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) pour le programme RSV a approuvé le début de la phase 3 de l'étude clinique pivot du mRNA-1345, le candidat vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV), chez les adultes de 60 ans et plus.



L'approbation du DSMB intervient après un examen indépendant des données préliminaires de la phase 2, qui indiquent que le vaccin présente un profil de sécurité acceptable chez les adultes plus âgés à la dose sélectionnée. Cette étude est connue sous le nom de ConquerRSV.



'Le VRS est l'un des virus respiratoires les plus répandus, provoquant des maladies graves et des hospitalisations chez les personnes âgées, et pourtant il n'existe aucun vaccin disponible sur le marché', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



'Nous pensons que notre candidat vaccin contre le VRS a le potentiel de protéger contre plus d'un million d'infections dans le monde chaque année, d'améliorer la qualité de vie des personnes à haut risque d'être infectées et de réduire la charge sur les systèmes de soins de santé '.