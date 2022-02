Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: la vaccin autorisé pour les 6-11 ans en Australie information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie a accordé une autorisation provisoire à son vaccin Covid, Spikevax, pour l'immunisation active des enfants âgés de 6 à 11 ans.



'Cette autorisation de la TGA est une étape importante pour Moderna car il s'agit de la première autorisation réglementaire pour l'utilisation de notre vaccin dans ce groupe d'âge', a réagi Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Moderna précise que son vaccin a déjà reçu l'approbation réglementaire pour les adultes et les adolescents en Australie.







