Moderna: la FDA de Taïwan approuve le nouveau vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que la Food & Drug Administration (FDA) de Taïwan a approuvé une formulation mise à jour du vaccin à ARNm contre la COVID-19, Spikevax, ciblant le variant JN.1, chez les personnes âgées de six mois et plus.



En avril 2024, le Groupe consultatif technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la composition des vaccins contre la COVID-19 (TAG-CO-VAC) avait émis des directives recommandant l'utilisation d'une lignée monovalente JN.1 pour la composition antigénique des vaccins contre la COVID-19.



Les demandes réglementaires pour le vaccin mis à jour de Moderna sont en cours d'examen par des agences réglementaires du monde entier, avec des décisions attendues dans les semaines à venir, souligne le laboratoire.





