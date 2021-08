Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : la FDA autorise une 3e dose du vaccin Covid aux USA information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 15:36









(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une mise à jour de l'utilisation de son vaccin Covid avec l'ajout d'une troisième dose pour les personnes immunodéprimées de 18 ans ou plus aux États-Unis, ayant subi une solide transplantation d'organe, ou diagnostiqués avec un niveau équivalent d'immunodépression. ' Nous reconnaissons la nécessité de protéger les personnes immunodéprimées qui sont les plus à risque de contracter une maladie COVID-19 grave ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. ' Il est prometteur de voir des études récentes démontrant qu'une troisième dose du vaccin Moderna COVID-19 peut améliorer la réponse immunitaire chez les populations immunodéprimées', a-t-il ajouté. Un récent essai contrôlé randomisé en double aveugle portant sur 120 personnes ayant subi des greffes d'organes solides (coeur, rein, rein-pancréas, foie, poumon, pancréas) a en effet démontré qu'une troisième dose du vaccin Moderna COVID-19 améliorait la réponse immunitaire par rapport au placebo, indique le laboratoire.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +1.56%