Moderna: la FDA autorise la 2e dose de rappel aux USA information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier soir avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la 2e dose de rappel de son vaccin Covid de 50 µg dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA ) chez les adultes de 50 ans et plus.



'L'approbation par la FDA d'une deuxième dose de rappel permettra à des millions d'Américains de construire et de maintenir une protection contre le SRAS-CoV-2', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



'Les données continuent de montrer que les boosters d'ARNm restent la meilleure défense contre les infections graves et la mort, et les vaccins sont un élément fondamental de notre protection de la santé publique', ajoute-t-il.



La demande de modification de l'EUA a été basée sur des données publiées par Israël indiquant la sécurité et l'efficacité de l'administration d'une quatrième dose de vaccin à ARNm pendant la poussée de la variante Omicron.