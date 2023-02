Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: la FDA accorde un statut de 'breakthrough therapy' information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Moderna et Merck ont annoncé hier que la Food and Drug Administration des Etats-Unis avait accordé le statut de 'Breakthrough Therapy' (traitement révolutionnaire) à la thérapie expérimentale associant l'ARNm-4157/V940, un vaccin anticancéreux expérimental à ARNm, et le Keytruda, pour le traitement de patients atteints de mélanome à haut risque après résection complète.



La FDA a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire sur la base des données positives d'un essai de phase 2b.



L'obtention de ce statut témoigne du potentiel des traitements individualisés contre le cancer, a déclaré en substance Stephen Hoge, président de Moderna.



' Nous sommes impatients de publier l'ensemble complet des données et partager les résultats lors d'une prochaine conférence médicale sur l'oncologie, ainsi que poursuivre les discussions avec les autorités sanitaires. Nous sommes reconnaissants à la FDA pour cette désignation', a-t-il ajouté.





