Moderna: la Corée du Sud commande 20M de vaccins Covid

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un accord d'approvisionnement révisé avec le gouvernement de la Corée du Sud portant sur 20 millions de doses de son vaccin Covid - ou de son rappel candidat s'il était autorisé.



Selon les termes de l'accord, Moderna prévoit de livrer 15 millions de doses au troisième trimestre 2022 et 5 millions de doses au quatrième trimestre 2022.



' Nous remercions le gouvernement de Corée du Sud pour sa planification pour la saison de rappel de l'automne 2022', a réagi Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.







Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.23%