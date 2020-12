Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : la Canada augmente ses commandes de vaccins Cercle Finance • 07/12/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Moderna annonce l'exercice par le gouvernement du Canada d'une option, augmentant ainsi de 20 millions de doses son engagement de commandes confirmées de vaccins mRNA-1273 contre la Covid-19, le portant ainsi à 40 millions de doses au total. La société de biotechnologies se dit en voie de pouvoir démarrer la livraison de son vaccin expérimental au Canada après son approbation par les autorités de santé canadiennes, possiblement dès ce mois de décembre en cas d'approbation.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +3.36%