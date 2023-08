Moderna: l'opinion des analystes sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 14:30

(CercleFinance.com) - Le titre Moderna se replie de quelque 3% aujourd'hui et laisse apparaître un recul de près de 40% depuis le début de l'année.



Pour rappel, le laboratoire a publié en milieu de semaine dernière une perte nette de 3,62 dollars par action pour le deuxième trimestre 2023, contre un BPA de 5,24 dollars un an auparavant, reflétant une chute des revenus, passés de 4,7 milliards à 344 millions de dollars d'une année sur l'autre.



Dans ce contexte, Oddo BHF a confirmé vendredi sa recommandation 'surperformance' sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 247 à 205 dollars, du fait d'une mise à jour de son modèle.



Selon l'analyste, le lancement de son vaccin contre le virus syncitial respiratoire prévu pour 2024, c'est-à-dire quelques mois après la concurrence (Pfizer et GSK), 'devra rassurer les investisseurs qui ne verront plus Moderna comme un acteur essentiellement Covid-19'.



'Le pipeline continue de s'étoffer. A court terme, nous espérons avoir des données supplémentaires sur son candidat vaccin contre la grippe saisonnière (mRNA-1010) ainsi que la fin du recrutement de son essai de phase 3 contre le CMV', poursuit-il.



De son côté, Jefferies a aussi confirmé vendredi sa note d'achat sur le titre Moderna, avec un objectif de cours nettement réduit, de 275 à 175$.



Le broker estime que le titre est en période de transition après le Covid et indique qu'il faut désormais faire preuve de patiente sur les autres vaccins, notamment celui du VRS (déposé) et la grippe (données du T3 à venir) qui, dans leur totalité, devraient conduire à des données de phase III en 2024.



Pour l'analyste, Moderna reste donc toujours attractif du point de vue de son pipeline, ses différents programmes apportant une valeur 'différenciée et attractive'.