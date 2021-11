Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : l'EMA sollicitée pour la vaccination des 6-11 ans information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir déposé une demande de modification de l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché de son vaccin Covid auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'évaluation d'une série de deux doses de 50 µg d'ARNm-12731 chez des enfants âgés de 6 à 11 ans. 'Il s'agit de notre première soumission pour l'utilisation de notre vaccin dans cette tranche d'âge ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Les données doivent être soumises à d'autres organismes de réglementation du monde entier, indique Moderna, qui met en avant une efficacité vaccinale de 100% obtenue deux semaines après la première dose de 50 µg chez les 6-11 ans dans l'étude KidCOVE.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -4.20%