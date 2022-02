Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Moderna: l'EMA recommande le vaccin Covid chez les 6-11 ans information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 16:54

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé d'accorder une extension d'indication pour Spikevax, le vaccin Covid de Moderna, afin d'y inclure son utilisation chez les enfants âgés de 6 à 11 ans.



Le vaccin à ARNm développé par Moderna est déjà approuvé pour une utilisation chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus, souligne l'EMA.



La dose de Spikevax chez les enfants de 6 à 11 ans sera toutefois inférieure à celle utilisée chez les personnes de 12 ans et plus (50 µg contre 100 µg).



Comme dans le groupe d'âge plus avancé, le vaccin pourra être administré en deux injections dans les muscles de la partie supérieure du bras, à quatre semaines d'intervalle.



Le CHMP va maintenant envoyer sa recommandation à la Commission européenne, qui prendra la décision finale.