Moderna : l'ARNm au coeur d'une nouvelle thérapie avec l'ILCM

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui une collaboration avec Institute for Life Changing Medicines (ILCM), une structure à but non lucratif, afin de développer une nouvelle thérapie à base d'ARNm pour traiter le syndrome de Crigler-Najjar de type 1 (CN-1), une maladie ultra-rare qui toucherait entre 70 et 100 personnes dans le monde. L'objectif de la collaboration est de rendre disponible gratuitement une thérapie par ARNm pour le traitement du CN-1, indique le laboratoire. Selon les termes de l'accord, Moderna concédera sous licence l'ARNm-3351, le candidat médicament, à l'ILCM sans frais initiaux et sans aucun paiement en aval. ' Nous avons décidé que plutôt que de facturer un prix élevé pour le candidat-médicament, ce qui n'est pas conforme à nos valeurs, nous préférions le donner gratuitement', confirme Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. L'ILCM sera alors responsable du développement clinique de l'ARNm-3351 et prévoit d'ailleurs de lancer des études cliniques en 2022.

