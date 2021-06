MODERNA investit pour accroître sa production

(AOF) - Moderna Inc. ajoute deux nouvelles lignes de production dans l'ancienne usine Polaroid où elle fabrique son vaccin contre le Covid-19, dans le cadre de ses efforts pour se préparer à la fabrication de rappels et à l'évolution de la pandémie. Une première ligne de production sera opérationnelle à l'automne, et l'autre d'ici le début de 2022. Cet investissement contribuera à l'atteinte de l'objectif du groupe d'un bond de 50% de la capacité de production globale de son usine de Norwood, dans la banlieue de Boston.

Moderna entend tripler la production mondiale annuelle de doses de vaccin Covid-19, qui passera d'un milliard cette année à environ trois milliards en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.