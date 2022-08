Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: hausse du CA trimestriel mais bénéfice net en recul information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Moderna publie un chiffre d'affaires de 4,75 Mds$ au titre du 2e trimestre 2022, contre 4,35 Mds$ à la même période un an plus tôt. Néanmoins, en raison d'une hausse du coût des ventes et à une hausse des dépenses en R&D, le bénéfice avant impôt passe de 3 Mds$ au 2e trimestre 2021, à 2,47 Mds$ au 2e trimestre 2022. Le laboratoire enregistre ainsi un bénéfice net de 2,2 Mds$ au 2e trimestre, contre 2,78 Mds$ un an plus tôt. Le BPA ressort à 5,24 $ (contre 6,46$ un an plus tôt), un chiffre qui reste supérieur au consensus. Moderna annonce par ailleurs un nouveau plan de rachat d'actions de 3 milliards de dollars et précise disposer de quatre candidats vaccins contre les maladies infectieuses en phase 3.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00%