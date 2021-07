Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : hausse de la capacité de fabrication du Spikevax information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 16:41









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a approuvé la mise niveau du processus de production de substances actives du Spikevax, le vaccin Covid de Moderna sur ses sites de fabrications aux États-Unis. Les installations de Moderna à Norwood (Massachusetts) à de Lonza Biologics à Portsmouth, (New Hampshire), sont reconnues capables de fabriquer de manière constante des substances actives de haute qualité qui permettront d'augmenter la capacité de production du vaccin. Par conséquent, la chaine d'approvisionnement américaine devrait être en mesure de livrer 40 millions de doses de vaccin pour le marché européen au 3e trimestre.

