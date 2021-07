Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : gagne plus de 3%, un broker relève sa cible Cercle Finance • 15/07/2021 à 16:42









(CercleFinance.com) - Moderna gagne plus de 3% à New York, porté par une analyse de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 250 dollars, dans la perspective des résultats de deuxième trimestre de la société de biotechnologies. Le broker s'attend à un relèvement par Moderna de son objectif pour 2021 de 19 à 21 milliards de dollars, ainsi qu'à des commentaires positifs, mais il note que sa nouvelle cible implique une valorisation de 100 milliards de dollars, malgré des incertitudes.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +4.90%