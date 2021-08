Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : fort bénéfice engrangé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Moderna publie au titre du deuxième trimestre 2021 un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars (6,46 dollars par action), à comparer à une perte nette de 117 millions sur la même période en 2020, pour des revenus multipliés par 66 à 4,4 milliards. 'Les revenus totaux ont augmenté en 2021 du fait des ventes commerciales du vaccin contre la Covid-19 de la société et, dans une moindre mesure, des revenus de subventions', explique la société de biotechnologies. Moderna précise avoir des candidats à ARN messager en développement clinique dans cinq domaines thérapeutiques : maladies infectieuses, cardiovasculaire, oncologie, maladies rares et troubles auto-immunes.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00%