Moderna: feu vert de l'UE pour le vaccin VRS à ARNm

(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir reçu l'autorisation de la Commission européenne pour commercialiser afin de commercialiser son vaccin mRESVIA, à ARN messager, contre le le virus respiratoire syncytial (VRS).



Ce vaccin est destiné aux adultes de 60 ans et plus. L'autorisation de la Commission est valable dans toute l'UE, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Elle s'appuie sur des résultats positifs d'un essai clinique de phase 3.



Moderna rappelle que ce vaccin avait déjà été approuvé en mai 2024 par la FDA états-unienne, marquant le deuxième produit à ARNm de Moderna a être approuvé par les autorités de santé.





