Moderna étudie un vaccin anticancéreux à ARNm avec Merck

(CercleFinance.com) - Moderna et Merck ont annoncé aujourd'hui que Merck avait exercé son option pour développer et commercialiser conjointement l'ARNm-4157/V940 du vaccin anticancéreux personnalisé (PCV) conformément aux termes de l'accord de collaboration et de licence existant entre les deux partenaires.



L'ARNm-4157/V940 est actuellement évalué en association avec KEYTRUDA, en tant que traitement adjuvant pour les patients atteints de mélanome à haut risque dans un essai clinique de phase 2 mené par Moderna.



' Nous collaborons avec Merck sur les PCV depuis 2016 et, ensemble, nous avons fait des progrès significatifs dans la promotion de l'ARNm-4157 en tant que traitement anticancéreux expérimental personnalisé utilisé en association avec KEYTRUDA ', a déclaré Stephen Hoge, président de Moderna.



En vertu de l'accord, initialement établi en 2016 et modifié en 2018, Merck versera à Moderna 250 millions de dollars pour exercer son option sur des vaccins anticancéreux personnalisés, y compris l'ARNm-4157/V940, et collaborera au développement et à la commercialisation.



Le paiement sera passé en charges par Merck au troisième trimestre 2022. Merck et Moderna partageront les coûts et les bénéfices à parts égales dans le cadre de cette collaboration mondiale, indiquent-ils.