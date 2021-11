Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : étude autour du candidat-vaccin contre le VRS information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir débuté une étude de phase 2/3 sur l'ARNm-1345, son candidat-vaccin développé pour lutter contre le virus respiratoire syncytial (VRS ), une maladie qui provoque généralement des symptômes semblables à ceux du rhume. Si la plupart des gens se rétablissent en une à deux semaines environ, le VRS peut être grave, en particulier chez les jeunes enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans, indique le laboratoire. ' Cette étude internationale de phase 2/3 constitue une étape importante alors que nous continuons à faire progresser les vaccins à ARNm contre les virus respiratoires ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. La société compte d'ailleurs explorer différentes combinaisons de vaccins, notamment le VRS, la grippe et le COVID-19.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.89%