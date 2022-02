Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: étend son réseau commercial à 6 nouveaux pays information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 12:51









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre son réseau commercial dans six autres pays d'Europe, à savoir en Belgique, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède afin de soutenir la livraison locale de vaccins à ARNm.



Cette expansion intervient alors que la société continue d'intensifier la fabrication et la distribution de son vaccin COVID-19 tout en faisant progresser d'autres candidats vaccins à ARNm et thérapeutiques.



L'Europe représente une partie intégrante des activités de Moderna, avec des filiales commerciales établies en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.







Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.46%