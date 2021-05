Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : étend sa collaboration avec Aldevron Cercle Finance • 24/05/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui élargir sa collaboration avec Aldevron, un fournisseur d'ADN plasmidique, d'ARNm et de protéines recombinantes. Il est notamment prévu qu'Aldevron fournisse de l'ADN plasmidique qui servira de modèle génétique pour le vaccin à ARNm Covid de Moderna mais aussi dans le cadre d'autres programmes de recherche s'inscrivant dans le pipeline de développement clinique du laboratoire. Aldevron produit son ADN au sein de son usine GMP située à Fargo (Dakota du Nord). Une extension du site vient d'ailleurs d'y être achevée, permettant une capacité de fabrication supplémentaire, fait savoir Moderna dans son communiqué.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00%