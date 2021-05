MODERNA et PFIZER/BIONTECH protègeraient du variant indien

(AOF) - Selon des équipes de recherche américaines indépendantes de la NYU Grossman School of Medicine et le NYU Langone Center les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech apporteraient une protection contre le variant indien du SARS-CoV-2. Les résultats montrent que les anticorps produits par ces vaccins sont un peu affaiblis contre ces variants, mais pas assez pour suggérer un impact significatif sur la protection conférée contre le virus.