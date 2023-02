Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Moderna: essai positif pour un vaccin contre la grippe information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 10:02

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier les résultats intermédiaires de son essai pivot de phase 3 sur la sécurité et l'immunogénicité du mRNA-1010 (P301), un candidat vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm, chez les adultes.



L'essai randomisé de phase 3 a été conçu pour évaluer l'innocuité et l'immunogénicité du mRNA-1010 chez des adultes âgés de 18 ans et plus dans l'hémisphère sud.



Le mRNA-1010 a atteint la supériorité sur les taux de séroconversion pour A/H3N2 et A/H1N1, ainsi que la supériorité sur les ratios de titres moyens géométriques pour A/H3N2 et la non-infériorité sur les ratios de titres moyens géométriques pour A/H1N1.



'Les résultats d'aujourd'hui représentent une étape importante dans le développement de vaccins antigrippaux à base d'ARNm pour faire face à l'importante charge de morbidité causée par la grippe', déclare le groupe de biotechnologies.