Moderna: essai de phase 3 d'un vaccin expérimental

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que son essai de phase 3 de l'ARNm-1083, un vaccin expérimental combiné contre la grippe et le COVID-19, a atteint ses critères d'évaluation principaux, suscitant une réponse immunitaire plus élevée que les vaccins de comparaison homologués utilisés dans l'essai.



L'ARNm-1083 comprend des composants de l'ARNm-1010, le candidat vaccin de Moderna contre la grippe saisonnière, et de l'ARNm-1283, le candidat vaccin COVID-19 de nouvelle génération de Moderna. Chaque vaccin expérimental a démontré indépendamment des résultats positifs des essais cliniques de phase 3.



L'essai clinique de phase 3 en cours (ClinicalTrials.gov Identifier :NCT06097273) est une étude de contrôle actif randomisée, à l'insu de l'observateur, évaluant l'innocuité, la réactogénicité et l'immunogénicité de l'ARNm-1083 dans deux cohortes indépendantes d'environ 4 000 adultes chacune.



' Les vaccins combinés ont le potentiel de réduire le fardeau des virus respiratoires sur les systèmes de santé et les pharmacies, ainsi que d'offrir aux gens des options de vaccination plus pratiques qui pourraient améliorer l'observance et offrir une meilleure protection contre les maladies saisonnières ', a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.



'Moderna est la seule entreprise à disposer d'un vaccin combiné de phase 3 positif contre la grippe et le COVID. En nous appuyant sur l'élan des données positives de phase 3 dans l'ensemble de notre portefeuille respiratoire, nous continuons à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits et à faire progresser la santé publique '.





