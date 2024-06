Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: essai concluant pour le nouveau vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Moderna, fait savoir qu'un essai de phase III portant sur le 'mRNA-1283', soit son vaccin Covid-19 de nouvelle génération en cours d'investigation, a atteint son critère principal d'efficacité, démontrant une efficacité vaccinale non inférieure contre le COVID-19 par rapport au Spikevax.



La société a également annoncé que l'efficacité était plus élevée chez les adultes de 18 ans et plus par rapport au Spikevax (mRNA-1273), avec une tendance cohérente observée dans le sous-groupe des adultes de 65 ans et plus.



Dans l'essai, le mRNA-1283 a présenté un profil de sécurité similaire à celui du Spikevax.



Le laboratoire prévoit de présenter les données cliniques de phase 3 pour le mRNA-1283 lors d'une prochaine conférence et de les soumettre pour publication. La société engagera également des discussions avec les régulateurs sur les prochaines étapes du programme.











