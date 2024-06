Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: essai concluant avec Merck sur le mélanome information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - Moderna et Merck ont présenté aujourd'hui des résultats issus d'un essai de phase 2b évaluant l'association du mRNA-4157 (V940) au Keytruda chez des patients atteints de mélanome réséqué à haut risque réséqué (stade III/IV) après une résection complète.



Avec un suivi médian d'environ trois ans (34,9 mois), le V940 + Keytruda a permis ' une amélioration cliniquement significative et durable de la survie sans récidive ', critère principal de l'étude, réduisant le risque de récidive ou de décès de 49% par rapport à Keytruda seul.



Par ailleurs, le V940 + Keytruda a montré une amélioration significative de la survie sans métastases à distance (DMFS), un critère secondaire clé de l'étude, par rapport à Keytruda seul, réduisant le risque de développement de métastases à distance ou de décès de 62%.





