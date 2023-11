Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: enregistre 3,6 Mds$ de pertes au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 12:07









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que son chiffre d'affaires total est ressorti à 1,8 milliard de dollars, en net recul (-45%) par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, les dépenses d'exploitation ont progressé de 74% pour atteindre 3,8 Mds$.



Par conséquent, le laboratoire enregistre une perte de 3,63 Mds$ au 3e trimestre, loin du bénéfice de 1 milliard de dollars enregistré un an plus tôt. Le BPA au 3e trimestre ressort ainsi à -9,53$, contre +2,67$ il y a douze mois.



La société indique cible des ventes de produits d'au moins 6 milliards de dollars pour 2023, la plus grande variable restant le taux de vaccination aux États-Unis.



Moderna prévoit un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de dollars en 2024, principalement tiré par les ventes mondiales de vaccins contre la COVID-19 et du lancement de son vaccin contre le RSV au second semestre.



La société prévoit renouer avec une croissance organique des ventes en 2025.





