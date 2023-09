Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Moderna: en vert après la journée R&D, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 16:56

(CercleFinance.com) - Moderna s'arroge près de 2% à New York, au lendemain de sa journée R&D annuelle au cours de laquelle le laboratoire a présenté ses objectifs de vente à moyen terme.



Le laboratoire a indiqué prévoir des ventes comprises entre 8 et 15 Mds$ pour sa division respiratoire (Covid, VSR, grippe) à horizon 2027, et de 10 à 15 Md$, en Oncologie, dans les Maladies rares et les Virus latents à partir de 2028.



Dans ce contexte, Oddo BHF a annoncé le maintien de sa note de ' surperformance ' sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 205$.



' Le consensus et nous-mêmes sommes, à ce jour, loin de ces ambitions en enregistrant respectivement 8,7 Mds$ et 15,8 Mds$ en 2028 ', indique Oddo BHF qui estime néanmoins que les objectifs du laboratoire sont ' extrêmement ambitieux mais réalisables '.