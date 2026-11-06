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Moderna en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action Moderna MRNA.O progresse de 7,27% à 258,07 dollars en pré-ouverture

** La société table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires total comprise entre 15% et 25% en 2026, dépassant ainsi ses prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance pouvant atteindre 10%

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui s'élève à 1,3 milliard de dollars, dépasse l'estimation moyenne des analystes, qui était de 885,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le résultat net trimestriel s'est élevé à 162 millions de dollars, contre une perte nette de 200 millions de dollars il y a un an

** Depuis le début de l'année et jusqu'à la dernière clôture, le cours de l'action a été multiplié par plus de huit

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